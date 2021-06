Olic freut sich über Comeback als Kroatiens Co-Trainer

Nach seiner Rückkehr zur kroatischen Fußball-Nationalmannschaft setzt Co-Trainer Ivica Olic große Hoffnungen in das EM-Achtelfinale gegen Spanien.

„Ich bin sicher, dass wir auch in diesem Spiel unsere Qualität und Power zeigen werden“, sagte der 41-Jährige am Samstag bei einer Online-Pressekonferenz aus Rovinj. „Es wird ein Spiel, in dem es keinen Favoriten gibt. Es ist alles möglich in diesem einen Spiel.“ Am Montag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) stehen sich beide Teams in Kopenhagen gegenüber.

Zuletzt arbeitete Olic bei ZSKA Moskau. Nach nur kurzer Zeit hatten sich der russische Hauptstadtclub und der langjährige kroatische Nationalspieler Olic vor einer guten Woche getrennt. Der frühere Topstürmer hatte erst im März seinen Posten angetreten.

„Wir haben ein Spiel, das ist wichtiger als alles andere“, sagte der frühere Bundesliga-Star, als er zum plötzlichen Ende der Moskau-Zeit befragt wurde. Vielleicht werde er sich zukünftig äußern. Die Rückkehr zum Nationalteam, bei dem er seit der WM-Saison bis zum Moskau-Gastspiel Assistent war, sei „wundervoll“.

Die Spieler freuen sich über die Expertise des einstigen Bayern-Profi Olic. „Er war ein exzellenter Spieler, das bedeutet jungen Spielern sehr viel“, sagte der 24-jährige Duje Caleta-Car. „Es ist eine Schande, dass er nicht länger in Moskau geblieben ist. Ich bin aber sehr glücklich, dass er bei uns zurück ist.“

© dpa-infocom, dpa:210626-99-152238/2

Spielplan der EM

Corona-Regeln der UEFA für die EM

Event Guide

Statistiken

Nationen und Kader

Kroatischer Verband

Kroatischer Verband auf Twitter