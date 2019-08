Oldtimertreffen lockt vor allem Besitzer alter Traktoren auf den Weiler

Von Schwäbische Zeitung

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von 30000 Euro lautet die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag in Bad Saulgau.

Ein 18-Jähriger fuhr gegen 15.35 Uhr mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass aus Richtung Martin-Staud-Straße in Richtung Kreisverkehr Herbertinger Straße. Auf Höhe eines Firmengeländes in der Wiesenstraße, einem Teil der Umgehungsstraße, kam er mit seinem Traktor aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.