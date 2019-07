Weit über 300 Fahrzeuge haben an der 41. Oldtimer-Veranstaltung des MSC Reichenbach zu Ehren von Eduard Molitor teilgenommen. Unter dem Motto „Alles was Räder hat“ trafen sie sich im idyllischen Obstgarten der Familie Starz auf dem Neuhof. Fahrzeuge aller Art und aus allen Epochen, Unikate von Mopeds, Motorrädern, Autos, Lastwagen, Traktoren und Sportwagen gaben sich ein Stelldichein. Und stilecht gab’s die Verpflegung erstmalig aus einer Oldtimer-Feldküche der Bundeswehr.

Es war ein ständiges Kommen und Gehen. Wie Siggi Hägele aus Lauffen am Kocher, der sich zu seinem Goggomobil 250T einen winzigen Wohnwagen gebastelt hat, damit er mit dem nur 15 PS starken Gefährt jedes Jahr nach Meran fahren kann. Der absolute Star des Tages war der 93 Jahre alte Buick Master Six Sport Touring. Der Sechszylinder tat zuerst Polizeidienst in Michigan/USA, wanderte dann nach Wales aus, wo ihn Alfred Schmid aus Heuchlingen entdeckte. Die Restauration dauerte längere Zeit, aber dieses Auto ist eine tolle Bereicherung in der Szene. Oliver Schrimpf brachte seine Spiegler 350 von 1926 mit. Mit der Besonderheit, dass dieses Motorrad in Aalen gebaut wurde.

Bei der Siegerehrung zeigten sich Sportleiter Paul Seckler und Oldtimerspezialistin Sieglinde Reichelt überwältigt von der Anzahl der Teilnehmer, die im Vergleich zum Vorjahr noch weiter gestiegen war. In den folgende Kategorien wurden Pokale überreicht:

Eduard-Molitor-Pokal (Gruppenwertung): 1. Oldtimerfreunde Ellwangen; 2. Clique Neuler; 3. Heinkelfreunde Kochertal.

Ältestes Fahrzeug Deutschland: 1. Hans Mack, Donzdorf, NSU Prinz, Baujahr 1952; 2. Wolfgang Richter, Reichenbach, Mercedes Unimog, Baujahr 1954; 3. Gerhard Schmid, Opel Rekord, Baujahr 1955.

Japanische Klasse (alle Fahrzeuge): Kevin Hülsken, Abtsgmünd-Laubach, Honda Dax

Französische Klasse: 1. Gabriela Serafin, Aalen, Peugot 404, Baujahr 1963; 2. Roland Küspert, Neu-Ulm, Citroen 2CV, Baujahr 1979; 3. Hartwig Stark, Hüttlingen, 2CV, Baujahr 1980.

US-Klasse: 1. Alfred und Ute Schmid, Holzleuten, Buick Master, Baujahr 1926; 2. Joachim Mannhardt, Aalen, Ford Thunderbird, Baujahr 1956; 3. Thomas Roth, Alesheim, Chrysler Imperial, Baujahr 1958.

Schlepper: 1. Thomas Mayer, Königsbronn, Lanz, Baujahr 1945; 2. Martin Maier, Heidenheim, Lanz, Baujahr 1950.

Motorräder: 1. Siegbert Renz, Böblingen, D-Rad, Baujahr 1924; 2. Oliver Schrimpf, Dewangen, Spiegler 350, Baujahr 1926; 3. Wolfgang Sauter, DKW 98, Baujahr 1938.