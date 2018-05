Oldtimer-Fans treffen sich in Friedrichshafen

Der Name hat sich geändert, das Konzept bleibt: In diesem Jahr geht die Klassikwelt Bodensee erstmals unter ihrem neuen Titel Motorworld Classics Bodensee an den Start. Sie findet von Freitag, 25. Mai, bis Sonntag, 27. Mai, auf dem Gelände der Messe Friedrichshafen statt. Dieses Mal werden Klassiker aus Japan gezeigt, zum 80. Geburtstag des Käfers gibt es eine Schau sowie eine zu Felix Wankel.

Mehr als 800 Aussteller, Clubs und Teilnehmer präsentieren sich und ihre Autos in zehn Hallen auf 85 000 Quadratmetern. Die Veranstalter erwarten mehr als 30 000 Besucher. „Wir hatten immer schon ein spezielles Konzept und dabei soll es auch bleiben“, sagte Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, beim Vorabgespräch mit der Presse. Die Fahrzeuge, die sich auf der Straße, in der Luft und auf dem Wasser bewegen, sollen nicht nur auf dem Gelände abgestellt werden, sondern auch fahren.

In diesem Jahr veranstaltet die Messe Friedrichshafen die Oldtimermesse erstmals mit der Motorworld Group gemeinsam. „Wir sind nicht neu dazu gekommen. Als Aussteller sind wir schon seit der ersten Stunde der Messe dabei“, sagt Sybille Bayer, Geschäftsführerin der Motorworld. Durch die neue Partnerschaft ist auch der neue Name der Messe entstanden. Die Motorworld Group betreibt mehrere Standorte, bei denen sich alles um das Thema Mobilität dreht.

Bei der Sonderschau „Nippon Classics“ werden rund 50 seltene Klassiker aus Japan präsentiert. Viele der Ausstellungsstücke stammen aus den 1970er und 1980er Jahren. „Diese Wagen sind vor allem etwas für das jüngere Publikum. Eingie von ihnen gibt es schon für kleines Geld“, sagte Kay MacKenneth, Oldtimer- und Szenespezialist. Bei der Schau gibt es vom Mazda, Cosmo 100 Sport S mit Wankelmotor sowie seltene Youngtimer zu sehen.

30 VW Käfer stehen zur Schau

In der Halle 4 werden rund 30 VW Käfer gezeigt. Darunter gibt es Fahrzeuge aus unterschiedlichen Baureihen. Unter anderem wird der erste Serienkäfer aus der Nachkriegszeit präsentiert. Das Auto zeichnet sich unter anderem durch das sogenannte Brezelfenster aus. Ein Höhepunkt dieser Ausstellung ist das Super Beetle Cabriolet aus dem Jahr 1978. Erstbesitzer dieses Wagens war der US-Schauspieler Paul Newman.

In einer weiteren Sonderschau wird das Schaffen von Felix Wankel präsentiert. Dort wird nicht nur der nach dem Ingenieur benannten Wankelmotor gezeigt, sondern auch die Motorentwicklung dargestellt. Dabei sind der Renn-Spider des ehemaligen Rennfahrers Schäberle, ein restaurierter rennbereiter Renn Spider ex Spiess, ein Motorboot mit Sachsmotor Ski-Krafmotor plus seperatem Motor, ein BootSachs Wankelmotorrad und anderes.

Auch der Bereich der Luftfahrt wird auf der Messe abgedeckt. In der Hangar-Halle werden seltene historische Flugzeuge gezeigt. An jedem Messetag starten um 14.30 Uhr Piloten zu einem halbstündigen Flug. Ein Höhepunkt soll der Auftritt der F13 Junkers sein, das 1919 als erstes Flugzeug, das ganz aus Metall besteht, entwickelt wurde.

Viele der Besucher kommen mit ihren eigenen Oldtimer-Fahrzeugen nach Friedrichshafen. „Daraus hat sich in den vergangenen Jahren eine eigene Ausstellung entwickelt“, sagt Roland Bosch, Projektleiter der Motorworld Classics Bodensee. Erstmals wird es in diesem Jahre drei unterschiedliche Parkzonen geben.