Oldtimer-Bremsanlagen sind Thema im Werkstattgespräch

Das Erwin Hymer Museum lädt für Donnerstagabend, 20. Januar, um 19 Uhr zum nächsten Werkstattgespräch rund um das Thema Oldtimer-Bremsanlagen und deren Funktion, Wartung und Reparatur ein.

Die Bremsanlage verrichte normalerweise unauffällig ihren Dienst und rücke oftmals erst in den Fokus, wenn es Probleme mit dieser gebe, heißt es in einer Pressemitteilung des Erwin Hymer Museums. Dazu sollte es im Idealfall jedoch nicht kommen. Gerade aus sicherheitstechnischen Aspekten sei eine regelmäßige Kontrolle und Wartung unerlässlich, die man im Zweifelsfall einem Profi überlassen sollte. Dennoch mache es laut Mitteilung Sinn, als Oldtimerfahrer mit der prinzipiellen Funktionsweise vertraut zu sein. Gemeinsam mit Kfz-Meister Franz Huber und Sammlungsleiter Markus Böhm schauen sich die Teilnehmer vor Ort und virtuell an, wie die unterschiedlichen Bremsanlagen aufgebaut sind, welche Kontrollen und Wartungsarbeiten notwendig sind und wie die Bremsanlage im Schadenfall instandgesetzt wird.

Die Veranstaltung „Werkstatt live“ findet hybrid statt, das heißt live in der Ausstellung des Museums und virtuell via Zoom. Für die Teilnahme am Werkstattgespräch vor Ort fällt nur der Museumseintritt an, es gibt ein vergünstigtes Abendticket für sieben Euro ab 18 Uhr. Zum Jahresauftakt der Werkstatt-Reihe lädt das Museumsteam auch zur Online-Teilnahme ein. Die Gebühr in Höhe von fünf Euro entfällt. Teilnehmer erhalten den Link zum Online-Zugang per E-Mail nach der Anmeldung bei info@erwin-hymer-museum.de oder unter Telefon 07524 / 97 66 76 00.