Oldie-Computer-Stammtisch

Da beim letzten Computer-Stammtisch in Aach-Linz das Internet ausfiel, muss Senioren-Internet-Helfer Heinz Kraus die damaligen Themen (E-Mail-Sicherung, Online Personen und Dinge freisetzen) nun praktisch und Online präsentieren, teilt der Stammtischleiter mit. In die Verlängerung geht auch der Erfahrungsaustausch um den „Digitalen Nachlass“.

Aktuell geht es weiter mit dem neuen Funktionsupdate 22H2 für Windows 11, das einige Veränderungen mit sich bringt. Verbessert hat sich laut Kraus das Startmenü und die Desktop-Fenster lassen sich schneller und praktischer anordnen. Kritisch sieht Heinz Kraus dagegen, dass Microsoft mit dem Update eine Zwangsanmeldung fordert – ohne Microsoft-Konto geht nichts mehr. Der Windows-Spezialist hat aber eine Lösung, zumindest für Neugeräte / Neuinstallationen parat.

Abschließend gibt es eine Übersicht über „Fehler die jeder PC-Nutzer macht“ und wie man diese vermeidet, teilt Kraus mit.

Der Stammtisch findet am Freitag, 14. Oktober, von 9.30 bis 11.45 Uhr im TSV-Heim in Aach-Linz statt. Wer selbst noch Fragen, Wünsche oder PC-Probleme hat, kann diese vorab per E-Mail drOldie@web.de oder unter Telefon 07570 / 13 58 direkt beim Helfer melden.