Oktoberfest steigt im Hangar

Ein kleines Jubiläum kann die Festgemeinschaft mit dem Musikverein und Motorsportclub aus Hohentengen sowie dem Fanfarenzug Enzkofen am Samstag, 21. September, feiern. Bereits zum fünften Mal laden sie in den Hangar der ehemaligen Oberschwabenkaserne ein, wo auch heuer wieder zünftig gefeiert wird. Nach dem Fassanstich steigt hier die Oktoberfest-Party, zu der wieder viele Burschen und Mädels in Lederhosen und Dirndl erwartet werden.

Zusammen in der Göge feiern, das ist das Ziel beim Oktoberfest in Hohentengen. Damit das auch gelingt, haben die drei veranstaltenden Vereine wieder alles unternommen, damit auf dem Flugplatz die Stimmung steigt. So wird der Flugplatz-Hangar ein bayrisches Bierzelt-Feeling aufweisen und dementsprechend dekoriert und gestaltet. Der Musikverein Göge-Hohentengen unter der Leitung von Pius Binder sorgt dazu wieder mit seinem speziellen Party- und Showprogramm für beste Stimmungs- und Festzeltatmosphäre. Natürlich würden sich die Vorstände der drei veranstaltenden Vereine Roland Längle, Martin Nassal und Karl-Heinz Kappeler freuen, wenn dabei das Fest- und Feiervolk ebenfalls mitziehen würde. Will heißen, sich einfach in fesche Dirndl und Lederhosen schmeißen, damit es eine zünftige Sause wird. Bereits um 18.30 Uhr werden die Tore des Hangars am Samstag, 21. September, geöffnet und schon eine halbe Stunde später wird das erste Fass angezapft. Das ist dann Aufgabe der Vereinsvorsitzenden. Wer sich diesmal traut, den Spundhahn ins Fass zu schlagen, wird sich zeigen. Doch dann, wenn es (auf schwäbisch) heißt: „Azapft isch“, geht es rund im Hangar. Zuerst mal mit einer Schussenrieder-Maß und einem leckeren Göge-Burger gestärkt, kann gefeiert werden bis zum Abwinken.

Midnight Special ist dabei

Dazu sorgt dann zuerst der Musikverein Göge-Hohentengen unter der Leitung von Pius Binder dafür, dass es in der Halle brodelt und die Gäste auf den Bänken kräftig mitsingen und mitschunkeln. Wie schon in den vergangenen Jahren auch, wird dabei ein Feuerwerk an Showelementen und Partymusik gezündet, was letztes Jahr über 1600 feierfreudige Gäste hautnah miterlebten. Die drei veranstaltenden Vereine hoffen natürlich, diese Zahl in diesem Jahr noch zu toppen, denn sie haben alles dafür getan, das sich das Partyvolk, ob jung oder alt, in der Göge wohlfühlt. Auch schon zum festen Inventar zählt dabei auch die Band Midnight Special, die ab 22.30 Uhr die Göge-Musikanten ablösen. Es lohnt sich also, in der nächsten Woche den Flugplatz und hier den Hangar in der ehemaligen Oberschwabenkaserne in Hohentengen anzusteuern.