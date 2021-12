OK.go-Weihnachtsspende geht an einen Schulförderverein

Die diesjährige OK.go-Weihnachtsspende in Höhe von 1000 Euro geht an den Förderverein des sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Klosterbergschule in Schwäbisch Gmünd. Damit möchte das Busunternehmen OK.go Danke sagen für die jahrelange sehr gute Zusammenarbeit mit der Bildungseinrichtung, die sich auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Lernbedürfnissen spezialisiert hat.

Der Mobilitätsdienstleister OK.go bringt jeden Tag rund 2000 Schüler im ganzen Ostalbkreis sicher zur Schule und wieder nach Hause. Viele davon werden mit Kleinbussen befördert, wie bei der Klosterbergschule. Gerade hier besteht zwischen Schülern, Eltern, Busfahrern und Begleitpersonen oft ein enges, fast familiäres Verhältnis, das über die reine Beförderung hinausgeht. Die beiden OK.go-Standortleiter Dominik und Luis Jakobübergaben den Scheck an Tanja Rosenstein (Vorsitzende) und Andreas Weiß (Schatzmeister), die sich über diese Unterstützung freuten.