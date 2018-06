Ohrwürmer für alle Generationen

Markdorf (bw) - Das diesjährige Sommerkonzert des Frauenchores Ton in Ton hat unter dem Motto „Ein bunter Liederstrauß“ gestanden. Wie immer bei den Konzerten des Chores, auch am Sonntag, ein voller Saal in der Mehrzweckhalle in Leimbach. Mit musikalischen Ohrwürmern für alle Generationen, von den Goldenen 20ern bis zum aktuellen Hit von Helene Fischer, begeisterten die Frauen die Zuhörer.

Erstmals hatte jede Stimme des Chores drei Lieder für das Konzert ausgewählt, dabei kam ein bunter Melodienstrauß mit Gospel, Evergreens, Filmmusik und aktueller Popmusik zusammen. Mit einem Abba-Medley startete der Frauenchor, schon setzte allgemeines Fußwippen ein, wer kann bei den Hits der schwedischen Pop-Band schon ruhig sitzen? Die Chorsängerinnen waren bestens disponiert und vorbereitet, es war spürbar wie viel Spaß und Freude sie an der Musik und am Singen haben.

Zudem verstanden sie es, die verschiedenen Stimmungen der Stücke mit ihrem Vortrag zu verdeutlichen, wie beim „Angels Watching Over Me“, oder einschmeichelnd beim „You Raise Me Up“ und der Filmmusik „Moon River“, sehr emotional beim „Mamy Blue“ und „Gabriellas Song“.

Beim „Reigen der Gefühle“ von Helene Fischer hätten wahrscheinlich fast alle Zuhörer mitsingen können. Es folgte eine Einstimmung auf die anstehenden Urlaubszeit mit „I am sailing“ und „Boat on the river“. In die Goldenen 20er ging es mit den Titeln „Für eine Nacht voller Seligkeit“ und „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“. Zum Abschluss ein Medley mit Songs aus den 50er Jahren, Rock’n Roll und Petticoat waren angesagt.

Selbstverständlich erklatschten sich die Zuhörer eine Zugabe, da gab es nochmals den Abba-Hit „Thank you fort he music“, am Sonntagabend hätte es auch Richtung Chor heißen können: Danke für das Konzert. Die musikalische Leitung hatte Galina Eberhardt, die den Chor am Piano begleitete, ebenso wie Alex Hog am Schlagwerk und Silke Wietmann mit der Gitarre. (bw)