Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Bei mehreren Verkehrsteilnehmern beanstandeten Polizeibeamte am Dienstag den mangelnden Versicherungsschutz ihrer Fahrzeuge. Dies teilt das Polizeipräsidium Ravensburg mit. Für einige Fahrer von E-Scootern oder Motorrollern endete die Weiterfahrt in der Folge, da noch das blaue Versicherungskennzeichen vom vergangenen Jahr am Fahrzeug angebracht war, wie die Polizei weiter mitteilt. Die Kennzeichen verlieren jedes Jahr Anfang März ihre Gültigkeit. Nicht nur, dass das Fahren ohne Versicherungsschutz eine Strafanzeige nach sich zieht, auch im Falle eines Unfalls kann das unerlaubte Fahren den Betroffenen teuer zu stehen kommen. Aus diesem Grund rät die Polizei dazu, vor Fahrtantritt darauf zu achten, dass das aktuelle Schild, 2022 ist dieses grün, am Fahrzeug angebracht ist, heißt es.