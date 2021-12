Keine Schüler-Vergleiche, kein Druck: Lehrer Thomas Weisser macht so ziemlich alles richtig

Ein Lehrer, der die Schüler durch eine schwierige Zeit bringt

Auf unseren Aufruf, über die „Mutmacher“ in dieser Zeit zu schreiben, hat uns der ehemalige Realschüler Robin Moser Folgendes geschrieben:

„Ich war letztes Jahr in der 10. Klasse der Realschule Spaichingen. Damals war die Corona-Pandemie in vollem Gange. Wir mussten oft in Quarantäne und hatten lange Zeit Homeschooling, weil wir öfters Fälle in der Schule hatte. Unser Klassenlehrer Herr Weisser hat uns in dieser schwierigen Situation immer sehr geholfen. Wenn wir Hilfe brauchten und hat uns Mut gemacht, dass wir unseren Realschulabschluss schaffen. Er hat sich immer sehr für uns eingesetzt und auch mal „gekämpft“ damit es für unsere Klasse passt oder das wir zum Beispiel eine Abschlussfeier machen konnten.

Er hat uns immer mit genügend Aufgaben versorgt und war rund um die Uhr für uns erreichbar. Auch wenn mal Video-Unterricht war hat er es geschafft, uns den Stoff so beizubringen, dass wir immer noch „am Ball“ bleiben konnten und nicht hinterherhingen. Wenn man wusste, dass man in der nächsten Stunde bei Herrn Weisser Unterricht hat, hat man sich immer gefreut und war enttäuscht, wenn der Unterricht schon wieder bei ihm vorbei war. Schlussendlich war es trotz den komplizierten Umständen sehr schön, ihn als Klassenlehrer gehabt zu haben. Vielen Dank für die schönen zwei Jahre mit Ihnen. Ich hoffe, Sie können den weiteren Klassen einen genauso guten Realschulabschluss verschaffen, wie Sie es bei uns geschafft hatten. Mit schönen Grüßen, Robin Moser“ (abra)