Ohne Kontrollen funktioniert es nicht

Die Straße frei, gute Sicht – und dann Tempo 30. Für Autofahrer mag das nächtliche Tempolimit nervig sein, manchmal sogar für Kopfschütteln sorgen. Doch bei den Tempolimits in Biberach geht es nicht darum, ob es den Autofahrern gefällt. Es geht um die Gesundheit der Anwohner; Lärm macht auf Dauer krank.

Damit sich auch alle an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, braucht es strikte Kontrollen und saftige Strafen. Anders bekommt man wohl viele Autofahrer nicht dazu, mit dem Fuß vom Gas zu gehen. Denn bereits Tempo 50 innerorts scheint für einige ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, wie die Tatsache zeigt, dass das Landratsamt 17 neue stationäre Blitzer im Kreis installieren hat lassen.

Und auch beim Imponiergehabe mancher Fahrer sollte die Polizei klare Kante zeigen. Vor allem an den Sommerabenden sind die Poser wieder unterwegs – mit lauten Auspuffrohren und aufgedrehter Musik. Handlungsbedarf besteht, wie ein Blick nach Ulm zeigt. Zur Bekämpfung der Raserszene macht die Polizei dort immer wieder Schwerpunktkontrollen auf dem Altstadtring und zieht dabei regelmäßig getunte Autos aus dem Verkehr. Vielleicht wäre das auch in Biberach mal an der Zeit.