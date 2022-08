Ohne Druck in einen Beruf hineinschnuppern

Biberach (sz) - Einen Tag in der Schreinerei Holz bearbeiten, dem Kfz-Mechatroniker beim Auto reparieren über die Schulter schauen, oder die grazile Feinarbeit eines Hörakustikers kennenlernen: Jugendliche blicken im Rahmen der Praktikumswochen in über 130 spannende Handwerksberufe. Darüber berichtet die Handwerkskammer Ulm in einer Pressemitteilung.

Zwischen Ostalb und Bodensee haben sich laut Bericht inzwischen über 900 Schülerinnen und Schüler für die landesweit stattfindenden Aktionstage angemeldet. Auch in den verbleibenden drei Sommerferienwochen können Jugendliche ab 15 Jahren jeweils für einen Tag in einen Handwerksbetrieb vor der Haustür hineinschnuppern. Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm sagt dazu: „Handwerk muss man ausprobieren. Nur wenn Jugendliche Holz spüren können, selbst einen Schraubendreher in der Hand halten oder mit dem Teig eine Brezel formen lernen, können sie entscheiden, ob eine Ausbildung im Handwerk für sie das Richtige ist. Ich hoffe, viele junge Menschen nutzten die Chance, in ihren Sommerferien spannende und zukunftsfähige Handwerksberufe zu entdecken.“

Wer Interesse an einem Schnupperpraktikum hat, aber noch unentschlossen ist, welches Handwerk interessant sein könnte, erhält Hilfe vom WhatsApp-Berufe-Checker. Aus über 130 spannenden Handwerksberufen stellt der Chatbot für jeden Nutzer eine individuelle Auswahl anhand dessen Interessen, Talente und Vorlieben zusammen. Zum Berufe-Checker geht es über die Internetseite www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/berufe-checker-bot. Des Weiteren finden Jugendliche und Betriebe auf der Seite der Handwerkskammer Informationen zum Ablauf und eine Anmeldungsmöglichkeit zu den Praktikumswochen.

Im Alb-Donau-Kreis gibt es laut Handwerkskammer derzeit noch 45 freie Plätze, im Landkreis Biberach 57, im Bodenseekreis 32, im Landkreis Heidenheim sind zehn Plätze verfügbar, auf der Ostalb 72 und im Stadtgebiet Ulm 14. Die meisten offenen Praktikumsstellen gibt es derzeit im Landkreis Ravensburg mit 103 Plätzen.