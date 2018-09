Ohne Cheftrainer auf der Bank

Ohne Cheftrainer hat der FV Illertissen am Freitagabend die siebte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Gegen den FC Augsburg II verloren die Illertaler mit 1:3 (1:1). Das Illertisser Tor erzielte Benedikt Krug (45.), für Augsburg trafen Christopher Lannert (38.), Thomas Stowasser und Sebastiano Nappo (89.). An der Seitenlinie der Illertisser standen nach dem Rücktritt von Stefan Anderl am Dienstag der bisherige Co-Trainer Hubert Renzhofer und überraschend der sportliche Leiter Karl-Heinz Bachthaler.

Viele Höhepunkte hatte die erste Halbzeit nicht zu bieten. Beide Mannschaften gingen aggressiv zu Werke, hatten allerdings Probleme im Spiel nach vorne. Dabei kam wenig Gefährliches zustande. In der 14. Minute schafften es die Gäste aus Augsburg zum ersten Mal, einen gelungenen Angriff über die rechte Seite aufzuziehen. Die Hereingabe wurde von der Illertisser Hintermannschaft allerdings in höchster Not zur Ecke geklärt.

Die mitreißendste Phase der ersten Hälfte lief kurz vor deren Ende. In der 38. Minute ging der FC Augsburg durch Christopher Lannert in Führung. Er war in den FVI-Strafraum gedribbelt und platzierte den Ball unhaltbar unter die Latte. Die Freude der Gäste währte allerdings nur kurz. Noch vor der Pause erzielte Benedikt Krug den 1:1-Ausgleich. Er nutzte das Chaos in der Augsburger Abwehr aus, das nach einem Eckball der Illertisser herrschte. Torwart Nagel konnte den Ball nicht klären und Krug staubte ab (45.).

Halbzeit zwei startete ähnlich: beide Teams taten sich in der Offensive schwer. Leichte Vorteile hatte aber der FCA.Lannert hatte die erste Chance in Durchgang zwei, verfehlte das Tor jedoch knapp. Auf der Gegenseite scheiterte Schröter mit einem Kopfball. In der Folge wurde der FVI wieder etwas besser und je länger die Partie dauerte, desto spannender wurde sie. Maurice Strobel hatte in der 80. Minute eine gute Torgelegenheit, vergab die allerdings. Die Gäste wiederum zeigten sich gnadenlos effizient. Thomas Stowasser traf nach einem schnellen Konter (85.) und Sebastiano Nappo vollendete einen Angriff über mehrere Stationen zum 3:1-Endstand.