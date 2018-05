Mit einem hervorragenden ersten Platz bei „Jugend trainiert für Olympia“ beim Mädchenfußballturnier in Bettringen qualifizierten sich die Schülerinnen der Grundschule Schwabsberg für das Finale am 21. Juni im Regierungsbezirk Stuttgart in Giengen.

Die Spielerinnen der Klassen 3 und 4 fuhren ohne große Ambitionen nach Bettringen, um den Kreismeister bei „Jugend trainiert für Olympia“ zu ermitteln. Das erste Spiel gegen die GS Ruppertshofen endete leistungsgerecht 2:0. In der zweiten Partie erzielten die Jagsttalerinnen ein hart umkämpftes 2:1 gegen die GS Bettringen. Auch im darauffolgende Spiel gegen die GS Waldhausen konnte der nächste Sieg eingefahren werden - 3:0. Im Halbfinale war die Grauleshofschule Aalen der Gegner. Schwabsberg ging schnell mit 1:0 in Führung. Am Ende stand ein 3:0. Im Finale war der Gegner die Grundschule aus Bettringen. In einem spannenden Endspiel hieß es nach der regulären Spielzeit 3:0 für Schwabsberg.