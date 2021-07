OHG: Christian Künstle wird neuer Vize-Schulleiter

TUTTLINGEN (sz/pm) – Stabswechsel am Otto-Hahn-Gymnasium in Tuttlingen: Nach 33 Jahren am OHG ist der stellvertretende Schulleiter Wolfgang Staib in den Ruhestand verabschiedet worden. Sein Nachfolger wird ab 1. August Christian Künstle.

33 Jahre lang hat Wolfgang Staib am OHG gewirkt: Zunächst als Mathematik- und Sportlehrer, später als Fachabteilungsleiter und Verantwortlicher für Stundenplan und Unterrichtsorganisation. Zuletzt war er zwölf Jahre lang als stellvertretender Schulleiter tätig. Am Montag wurde er in einer schulinternen Feier in den Ruhestand verabschiedet.

Schulleiter Georg Schwarz hob in seiner Abschiedsrede hervor, wie reibungslos und vertrauensvoll die langjährige Zusammenarbeit abgelaufen sei. Er beschrieb Wolfgang Staib als gefragten Ansprechpartner, der für alle ein offenes Ohr hatte. Auch bei den Reden des Lehrerkollegiums und der Verwaltung wurde deutlich: Mit Wolfgang Staib gehe nicht nur ein angenehmer, freundlicher, hilfsbereiter und geschätzter Kollege, sondern eine „Institution“, die nur schwer zu ersetzen sei.

Nachfolger wird Christian Künstle, der seit 2006 als Mathematik- und Sportlehrer am OHG tätig ist. Als Rektoratsassistent kümmerte er sich zudem um die Stunden-, Vertretungs- und Aufsichtspläne der Schule. Künstle ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Söhne. „Ich bin sehr froh, dass die Ernennung noch vor den Sommerferien erfolgt ist“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. So hätten Wolfgang Staib und er noch genügend Zeit für eine Übergabe. Während der Feier erhielt er von Schulleiter Schwarz seine Ernennungsurkunde zum 1. August.

Wolfgang Staib ergriff am Ende der Feier selbst das Wort und erklärte, dass es für ihn keine besser Schule gäbe als das OHG. Er gehe mit einem weinenden Auge, aber auch mit einem lachenden, da er sich auf den Ruhestand und auf die geplanten Reisen mit seiner Frau Gerlinde freue.