Oh Tannenbaum: Ab zwei Meter wird’s teurer

Alle Jahre wieder: Das Thema Christbaumkauf rückt näher. Wer ein größeres Exemplar haben will, muss diesmal möglicherweise etwas tiefer in die Tasche greifen. Unverändert sieht es dagegen in der Beliebtheitsskala aus: Die Nordmanntanne steht unangefochten auf Platz eins.

Von unserem RedakteurEckard Scheiderer

Die Behauptung, die Christbäume würden teurer, käme jedes Jahr so sicher wie Heiligabend am 24. Dezember ist, sagen manche Zeitgenossen. Dieses Jahr könnte sie zutreffen, allerdings nicht auf alle Exemplare. Größere über zwei Meter Höhe könnten aber durchaus um bis zu zehn Prozent im Preis höher liegen als im Vorjahr. Weshalb, erklärt Fritz Stoll aus Neresheim-Weilermerkingen, Betreiber einer der größten Christbaumkulturen in der Region: Größere Bäume seien in diesem Jahr schlichtweg etwas knapp. Und zwar deshalb, weil vor rund zehn Jahren einfach viel zu wenig Bäume gepflanzt worden seien. Inzwischen, so sagt Stoll, würden immer mehr größere Bäume nach Osteuropa beziehungsweise in die neuen EU-Länder exportiert. Diese fehlten nun am westeuropäischen Markt. Diesen Trend habe aber niemand absehen können. Keine oder nur geringe Preisschwankungen gebe es hingegen bei den kleineren Bäumen.

Von insgesamt gleichbleibenden Preisen, zumindest in seinem Verkauf, spricht hingegen Eugen Lutz vom Ellwanger „Gartentreff“. Er handelt ausschließlich mit Bäumen aus heimischen Wäldern und will sie fürs gleiche Geld verkaufen wie im Vorjahr. Wenn derzeit von Verteuerungen die Rede sei, so beträfe dies in erster Linie skandinavische Importware, meint Lutz. Preisunterschiede, so Lutz, gebe es natürlich immer hinsichtlich der Qualität der Bäume. 1A-Premium-Bäume seien logischerweise höher im Preis als solche, die etwas einfacher gewachsen seien.

Kunden lieben weiche Nadeln

Zwischen 20 und 25 Millionen Christbäumen werden jedes Jahr in deutschen Wohn- und Geschäftsräumen aufgestellt. Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala ist dabei seit langem die Nordmanntanne mit ihren weichen und dauerhaften Nadeln. „Andere Sorten spielen bei mir gar keine Rolle mehr“, sagt Lutz. Stoll hingegen macht bei den Kunden durchaus auch eine gewisse Vorliebe für die Blaufichte mit ihren kräftigen und stichligen Nadeln aus. Rotfichten allerdings, die schneller nadeln, würden oftmals nur noch für den Außenbereich gekauft.

Wer seinen Christbaum relativ früh vor Weihnachten kauft, sollte ihn auf jeden Fall im Freien lagern, auf der Nordseite des Hauses, geschützt vor Wind und Sonne. Bei sehr milden Temperaturen sollte man ihn auch dort schon ins Wasser stellen, zuvor aber die Schnittfläche am Stamm unten nochmals abschneiden. Das gilt auch, wenn der Baum in die gute Stube kommt. Denn nur eine frisch abgeschnittene, nicht verharzte Stammscheibe kann Wasser aufnehmen.