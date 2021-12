OGV Gunningen steckt Blumenzwiebeln mit Kindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch den Kreisverband Tuttlingen der Obst- und Gartenbauvereine wurde in diesem Jahr die Ausgabe von Blumenzwiebeln an die örtlichen Vereine angekündigt. Auch wir vom OGV Gunningen meldeten uns gerne für diese Aktion und unser Vorstandsmitglied Waldemar Finsterle machte den Vorschlag, diese mit den Kindern im Kindergarten Filigrundus zu pflanzen. Bei der Kindergartenleiterin Vivien Ruf traf der Vorschlag auf offene Ohren und so wurde gleich nach Erhalt der Zwiebeln ein Termin vereinbart.

Beim Eintreffen der OGV-Abordnung warteten die Kinder schon gespannt auf ihren Einsatz beim Blumenzwiebelpflanzen und durften diese auch gleich bestaunen. Unter fachkundiger Leitung von Fritz Jäckle und mit Unterstützung einer Erzieherin wurden Pflanzlöcher gebuddelt, in die die Kinder die Zwiebeln einlegten und diese wieder zudeckten. Im Frühjahr können die Kleinen dann beobachten, wie auf der vor zwei Jahren angelegten Blumenwiese für die Bienen auch Hyazinthen, Tulpen und Narzissen erblühen.

Wir hoffen, dass mit dieser Aktion die Jüngsten einen kleinen Einblick in die Gartenarbeit hatten.