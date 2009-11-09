Offizielles Endergebnis GP von Valencia - Klasse bis 125 ccm
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Slmok Elhm sgo Smilomhm/Smilomhm - (24 Looklo à 4,005 ha/96,12 ha)RangNameLandTeamZeit1.Julian SimonSpanienAprilia41:17,553 Min.2.Bradley SmithGroßbritannienAprilia+ 0,220 Sek.3.Pol EspargaroSpanienDerbi+ 12,1234.Simone CorsiItalienAprilia+ 17,5775.Marcel SchrötterPflugdorfHonda+ 17,9176.Joan OliveSpanienDerbi+ 18,3347.Efren VazquezSpanienDerbi+ 18,5028.Sandro CorteseBerkheimDerbi+ 18,5539.Randy KrumenacherSchweizAprilia+ 18,73110.Nicolas TerolSpanienAprilia+ 21,28011.Dominique AegerterSchweizDerbi+ 23,63512.Lorenzo ZanettiItalienAprilia+ 34,36913.Luis SalomSpanienAprilia+ 37,95014.Takaaki NakagamiJapanAprilia+ 38,09015.Johann ZarcoFrankreichAprilia+ 40,043
ModbäiilStefan Bradl(Zahling)Melhihm(9 . Runde)Jonas Folger(Schwindegg)Aprilia(18 . Runde)