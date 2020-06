Die Protest-Bewegung vieler Abiturienten nimmt immer größere Ausmaße an: Nachdem bereits 2018 das Englisch-Abitur in Baden-Württemberg von vielen Schülern als zu schwer empfunden wurde (einer Online-Petition schlossen sich mehr als 36.000 Menschen an), hat das Erregungs-Potenzial in vielen Teilen Deutschlands im Mai 2019 ein noch größeres Level erreicht: War das Mathematik-Abitur 2019 zu schwer?

In einigen Bundesländern, darunter Bayern, Niedersachsen, Thüringen oder Berlin, haben viele Schüler protestiert und forderten in ...