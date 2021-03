Offener Brief an Kretschmann:16 Bürgermeister kritisieren Lockdown

Meersburg (sz) - In einem offenen Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann fordern 16 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen zwischen Freiburg und Tübingen einen klaren Weg aus dem Lockdown. Unter ihnen sind auch Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann und Meersburgs Bürgermeister Georg Scherer, wie die Stadt Meersburg mitteilt.

Insbesondere die unmittelbare Verzweiflung gerade des Einzelhandels, aber auch der Gastronomie treten in den Kommunen immer deutlicher zu Tage: die Innenstädte leiden massiv unter den Schließungen, Menschen vereinsamen, die Ausbildung der nachfolgenden Generation ist in Gefahr, das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen, Kultur- und Freizeitaktivitäten finden kaum noch statt, Psyche und Körper der Menschen leiden, heißt es in dem Schreiben. Man wolle mit dem Brief nicht die Gefährlichkeit und die Existenz der Krankheit und des Coronavirus in Frage stellen, appelliere jedoch eindringlich an den Ministerpräsidenten und seine Regierung, die Betroffenheit der Geschäfte vor Ort noch stärker in den Fokus zu nehmen. Es gehe um den Schutz der Qualität der Innenstädte und der dörflichen Strukturen, aber auch um den Schutz von Existenzen, von Familien, von Bildungsperspektiven und um Zuversicht.

„Das Ziel der Kontaktminimierung lässt sich mit den aktuell geltenden Regelungen nicht erreichen, ohne bei der Betrachtung der unterschiedlichen Betroffenheiten eine kaum mehr akzeptable Ungerechtigkeit feststellen zu müssen. Ob regional zwischen den Landkreisen oder im Einzelfall“, heißt es in dem offenen Brief. Der kleine Einzelhändler in der Innenstadt könne es nicht nachvollziehen, warum er mit hervorragendem Hygienekonzept seine Kleidung nicht mehr direkt verkaufen darf. „Im Vollsortimenter am Stadtrand darf aber legal nicht nur das Lebensnotwendige verkauft werden, sondern eben auch Kleidung aller Art. Und die Lebensmitteldiscounter und -märkte sind voll“, so die Bürgermeister. „Auch Hotellerie und Gastronomie habe sich im vergangenen Jahr mit ausgezeichneten Hygienekonzepten fit für den sorgfältigen Umgang mit der Pandemie gemacht und finde sich trotzdem aktuell in der vollkommenen Perspektivlosigkeit wieder“, heißt es weiter.

Die Fallzahlen entwickeln sich aktuell in eine gute Richtung, sind die Bürgermeister überzeugt und bitten darum, „andere Strategien ernsthaft zu diskutieren, um nicht weiteren monatelangen Stillstand des öffentlichen Lebens, der Geschäfte, Gastronomie und Veranstaltungsbranche im Blick auf nicht erreichbare Inzidenzwerte festzuschreiben“. Sie fordern „eine offene Diskussion und Abwägung aller betroffenen Rechtsgüter und Teilbereiche“. Der Gesundheitsschutz könne als alleiniges Argument nicht mehr alle anderen Argumente aushebeln und die individuellen Freiheitsrechte erheblich einschränken. Es bedürfe transparenter Öffnungsstrategie schreiben die Bürgermeister und fordern die dauerhafte Öffnung von Schulen und Kitas. „Weitere Schließungen dürfen keine Option mehr sein“, heißt es in dem Brief weiter. Auch der Bewegungsmangel und die Vereinsamung haben laut der Bürgermeister äußerst negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Deshalb müsse das Motto für die kommenden Wochen „Zulassen, statt zu lassen“ lauten.

Weiter heißt es in dem Brief, dass mittlerweile bekannt sei, „dass sich die Menschen, als Ausgleich, im privaten Umfeld treffen und es mit der Corona-Verordnung nicht mehr so ernst nehmen“. Daher gelte es, Schließungen auf die Tauglichkeit der Maßnahme zu überprüfen.

Gelinge nicht sehr schnell eine Korrektur, so prognostizieren die Bürgermeister, dass man die Innenstädte und Gemeindezentren nicht mehr wiedererkennen werde. Schließungen dürften nicht mehr flächendeckend geschehen, sondern müssten differenzierter vorgenommen werden. Die Bürgermeister sind überzeugt davon, dass „uns auf kurze und mittlere Frist die Verknüpfung intelligenter Testszenarien mit einer wohlüberlegten Öffnungsstrategie deutlich schneller aus der Krise führen wird, als das ungeduldige Warten auf durchschlagende Impferfolge“.