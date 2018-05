Offene Ausstellung in Ehinger Galerie eröffnet

EHINGEN (jahu) - Die offene Jahresausstellung in der Städtischen Galerie in Ehingen hat am vergangenen Sonntagvormittag mit der Ausstellungseröffnung um 11 Uhr begonnen. Jedes Frühjahr veranstalten die Kunstfreunde Ehingen in der Städtischen Galerie eine Vernissage.

Dabei können nicht nur Künstler, sondern jeder, der möchte, seine eigenen Kunstwerke einreichen. Teilnahmeberechtigt waren alle Menschen aus der Region Ehingen und dem gesamten Alb-Donau-Kreis. Auch Schüler und Schülergruppen waren zur Teilnahme berechtigt. Einzige Bedingung: Spaß an kreativer Arbeit. Jeder Teilnehmer konnte maximal zwei Arbeiten zur Ausstellung einreichen. Das diesjährige Thema der Ausstellung war „Buchobjekte“. Deswegen war ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit, dass die ausgewählten Bücher kreativ bearbeitet und verfremdet sein mussten.

Buchartige Objekte

Auch selbst gebastelte buchartige Objekte aus einem beliebigem Material konnten eingereicht werden. Weitere Elemente durften beliebig hinzugefügt werden. Anne Linder eröffnete mit einer Eröffnungsrede den ersten Tag der offenen Ausstellung. Sie erläuterte, wieso es die offene Ausstellung gibt, wie die verschiedenen Zimmer gestaltet wurden und gab so einen kurzen aber umfangreichen Einblick in die Hintergründe und die liebevolle Arbeit und Vorbereitungen der Vernissage. Besonders wichtig war ihr dabei die Bedeutung und die Botschaft der offenen Ausstellung. „Kunst ist für alle da,“ betont die Vorsitzende der Kunstliebhaber Anne Linder. Jeder Raum hatte seine ganz eigenes Thema und so auch jeder eine andere Atmosphäre und Stimmung.

So hingen in einem Raum zum Beispiel viele buchartige Objekte von der Decke oder viele Kunstobjekte, die an die eigene Schulzeit erinnern in einem anderen Raum. Besonders die enge Beziehung zwischen Kunst und Buch wurde bei der Vernissage deutlich. Die zahlreichen Besucher der Vernissage vergaben Punkte an das Kunstobjekt, das ihnen am besten gefallen hatte.

Am Ende der offenen Ausstellung, am 10. Juni, findet nach einer Auswertung der vergebenen Punkte an die verschiedenen Kunstwerke, dann um 16 Uhr die Preisverleihung der Kunstwerke der offenen Ausstellung statt. Dadurch gibt es nicht nur einen Gewinner, sondern ganz viele. Am Ende werden durch die Stimmzettel mehrere Publikumspreise vergeben.