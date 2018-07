Offenbach holt Eintracht-Nationalspieler Cincotta

Offenbach (dpa) - Fußball-Drittligist Kickers Offenbach hat den U19-Nationalspieler Stefano Cincotta vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 19-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2012 bei den Kickers, teilte der Club mit.

Defensivspieler Cincotta absolvierte bereits fünf Partien in der Auswahl von DFB-Trainer Horst Hrubesch. Cincotta kommt aus der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt. In der vergangenen Saison spielte er für die U19 in der A-Junioren- Bundesliga Süd/Südwest und saß in den letzten vier Pflichtspielen auch bei den Eintracht-Profis auf der Bank.

„Für mich ist der Wechsel zu den Kickers eine große Chance. Ich will mich beim OFC durchsetzen, Erfahrung sammeln und so viele Spiele wie möglich bestreiten“, meinte Cincotta. OFC-Sportmanager Andreas Möller freute sich, „dass wir diesen jungen, talentierten Verteidiger zu den Kickers holen konnten. Bei uns hat er die idealen Voraussetzungen, um sich weiter entwickeln zu können.“