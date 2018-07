Offenbach glänzt mit 4:0 in Bremen

Bremen (dpa) - Kickers Offenbach hat in der 3. Fußball-Liga beim SV Werder Bremen II mit 4:0 (3:0) gewonnen. Für die weiter sieglosen Bremer war es vor 300 Zuschauer die sechste Niederlage im achten Spiel. Sie bleiben mit nur zwei Punkten Schlusslicht in der Tabelle.

Das Spiel war nach einer halben Stunde entschieden. Die Kickers gingen nach zwölf Minuten durch Pascal Testroet in Führung. Drei Minuten später erhöhte Elton da Costa auf 2:0, ehe Christopher Lamprecht (31.) auf 3:0 erhöhte. Den Endstand markierte erneut da Costa (76.).

Die Hessen knüpften an ihre guten Leistungen zuletzt nahtlos an. In den letzten vier Spielen holte das Team von Trainer Arie Van Lent zehn Punkte und schließt nun zur Spitzengruppe der dritten Liga auf.