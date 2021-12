Ofen verraucht Treppenhaus – Feuerwehr im Einsatz

Ein Ofen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Tuttlinger Salzstraße hat am Freitagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Ofen im Keller des Hauses hatte so stark geraucht, dass ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte.

Wie die Feuerwehr mitteilt, erkundete zunächst ein Atemschutztrupp die Lage. Das Treppenhaus sei stark verraucht gewesen, heißt es von der Feuerwehr. Deshalb sei Kaminkehrer hinzugezogen worden, der den Ofen abschaltete. „Die Feuerwehr räumte den Ofen soweit aus, dass keine Gefahr mehr bestand“, teilt Andreas Hand von der Tuttlinger Feuerwehr mit.

Das Haus wurde belüftet, die Bewohner konnten noch am selben Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.