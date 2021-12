ODRler unterstützen sechs gemeinnützige Einrichtungen

Die stolze Summe von 9600 Euro ist der Dank der Aktion „Sehen und helfen“ des Betriebsrats der EnBW ODR in Ellwangen an insgesamt sechs gemeinnützige Einrichtungen des Ostalbkreises gespendet worden: Die Tafelläden in Aalen, Heubach, Bopfingen und Ellwangen erhielten je eine Mehl- und Nudelspende im Wert von 1650 Euro.

Der Malteser Hilfsdienst Ellwangen wird seine Spende über 1500 Euro in die Krankenwoche auf dem Schönenberg, die er schon seit 1994 ausrichtet, und das Projekt „Herzenswunsch“ fließen lassen. Hier wollen die Malteser ein neues Fahrzeug anschaffen, das auch Platz für Rollstühle bietet, um kranken Menschen einen Herzenswunsch erfüllen zu können. Auch der Verein Delfin Nogli in Waldstetten wurde wieder mit einer Spende über 1500 Euro bedacht. Hiermit sollen zwei Familien finanziell bei einer Delfintherapie unterstützt werden. Der Verein engagiert sich seit vielen Jahren für geistig und körperlich behinderte und bedürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die ODRler werden nicht müde, im Rahmen ihrer Spendenaktion „Sehen und helfen“ ihren persönlichen Beitrag zu leisten, um soziale Einrichtungen im ODR-Versorgungsgebiet mit Spenden zu unterstützen, freute sich ODR-Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer. So kamen bei der Aktion von 2003 bis heute fast 440 000 Euro zusammen. 351 Mitarbeiter der EnBW ODR und ihrer Tochtergesellschaft Netze ODR, Kollegen der EnBW-Tochter NetCom BW sowie etliche Pensionäre beteiligten sich Ende letzten Jahres wieder und spendeten nahezu 37 000 Euro. Dieses Geld kommt in diesem Jahr rund 30 sozialen Einrichtungen in der Region zugute. „Wir wollen ein Zeichen gegen die Gleichgültigkeit in der heutigen Gesellschaft setzen“, so Häußer. Bei der Scheckübergabe im Landratsamt Aalen dankte Landrat Joachim Bläse den Vereinen und sozialen Einrichtungen, die andere Menschen unterstützen, den Ehrenamtlichen sowie den Mitarbeitern der Unternehmen für ihr vorbildliches Engagement.