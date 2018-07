Oder steigt schneller als erwartet

Frankfurt (dpa) - Das Oder-Hochwasser schwillt schneller an als zunächst berechnet. Die höchste Alarmstufe 4 wird nach Angaben des Hochwassermeldezentrums in Frankfurt/Oder früher als erwartet ausgerufen. Am Pegel Ratzdorf werde übermorgen Vormittag der Richtwert von 5,90 Meter überschritten. Ursprünglich war erst für Freitag damit gerechnet worden. Dann besteht die Gefahr, dass Deiche und Dämme überflutet werden. Evakuierungen werden vorbereitet.