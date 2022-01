Ochsenhauser Sternsinger sammeln 15 400 Euro

Ochsenhausen/Erlenmoos(sz) - Die Sternsinger der Pfarrei St. Georg Ochsenhausen Erlenmoos haben trotzt schwierigen Umständen durch die Corona-Pandemie 15 400 Euro bei ihrer Aktion in Ochsenhausen und Erlenmoos gesammelt. Fünf Tage lang waren täglich 25 Mädchen und Jungen im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Viele Male hatten sie unter dem Leitwort „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ den Segen „20*C+M+B+22“ zu den Menschen gebracht. „Es hat richtig Spaß gemacht, trotz der Masken und obwohl wir Abstand zu den Menschen halten mussten“, freute sich Oberministrantin Sophia Ziesel. „Wir können jetzt vielen Kindern helfen, weil uns ganz viele Leute Geld gespendet haben.“ Fabian Burmeister, ebenfalls Oberministrant, freute sich über den Einsatz der zahlreichen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen in der Gemeinde: „Die Vorbereitungen waren wegen der Corona-Situation nicht ganz einfach, aber es hat alles super geklappt. Viele Menschen haben sich sehr über den Segen gefreut.“ Foto: Privat