Ochsenhauser Autor veröffentlicht Krimiroman

In der Region ist der Lehrer und Autor Frank Heckelsmüller für seine historischen Bücher und Rückblicke bereits bekannt.

Nun überrascht er seine Leserinnen und Leser mit einer dreiteiligen Krimireihe. Im Interview mit Mesale Tolu erklärt er, wie er auf die Idee kam einen Krimi zu schreiben und was das mit dem US-amerikanischen Rapper Tupac Shakur zu tun.

Herr Heckelsmüller, nach ihrer historisch-biografischen Trilogie „Einigkeit, Unrecht und Freiheit“, treten Sie nun erneut mit einem dreiteiligen Roman vor die Leser. Dieses Mal mit einem völlig neuen Genre. Was hat Sie zur Veränderung bewogen?

Es hört sich vielleicht seltsam an, aber das hat sich für mich ziemlich automatisch ergeben. Der letzte Band der Franz-Fricker-Romane kam ja im November 2019 heraus und danach fühlte es sich für ein paar Monate so an, als ob ich längere Zeit nichts mehr schreiben könnte – ein bisschen, als wäre ich schriftstellerisch ausgebrannt.

Ich hatte ja mit Unterbrechungen über zehn Jahre lang an den Büchern über meinen Großvater gearbeitet und ungemein viel Freizeit in Archivrecherchen und Zeitzeugengespräche investiert, um mich möglichst nah an seine Lebenswelt heranzupirschen.

Weil meine Frau leidenschaftlich gern Krimis liest und wir abends auch immer wieder amerikanische Krimiserien im Fernsehen und bei Streamingdiensten schauen, reden wir viel über die Handlungsverläufe und raten mit, wer die Täter sein könnten.

Im Frühjahr 2020 setzte ich mich dann aus einer Laune heraus an meinen Laptop und schrieb die ersten zwei Kapitel von Lacouverdale Band 1 – ohne mir auch nur ansatzweise vorher zu überlegen, wohin die Reise gehen sollte.

Irgendwann musste ich innehalten, um zu schauen, ob das im Schreibfluss Entstandene Sinn ergab und plante den Rest der Handlung, ehe ich weiterschrieb.

Das neue Genre ist also gewissermaßen – so paradox es klingen mag – ein vorhersehbares Zufallsprodukt.

Würden Sie rückblickend sagen, dass das Schreiben eines Krimis spannender ist als von einem historisch-biografischen Roman?

Das würde ich nicht generell sagen. Die Aufarbeitung der Lebensgeschichte meines Großvaters mit all ihren Schicksalsschlägen, Brüchen und Irrwegen war mit Sicherheit das Spannendste, was ich je erlebt habe.

Es war wie eine Zeitreise in diejenigen Epochen, deren Nachwirkungen unser Land bis heute prägen und die ich erst durch seine Augen sehen lernen musste, bevor ich die Romane schreiben konnte.

Krimis zu schreiben ging mir dagegen eher flüssig von der Hand und weil natürlich die „Kost“ eine sehr viel leichtere ist als bei den fast durchweg heiklen Themen von „Einigkeit, Unrecht und Freiheit“, war nur ein Bruchteil an Recherchen notwendig und ich konnte meiner Fantasie fast schon freien Lauf lassen.

Sie sind Lehrer am Gymnasium und unterrichten Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe, die Sie als Leser-Zielgruppe bezeichnen. Wie vorteilhaft ist das für einen Autor?

Das Wort Zielgruppe passt vielleicht nicht ganz, denn ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, „So, jetzt schreibst du mal was für Teenager und junge Erwachsene!“ Es geschah eher im Nachhinein, dass ich mich fragte, für welche Leserkreise diese Art Krimi interessant sein könnte.

Und weil viele junge Leute, die ich privat oder auch durch meinen Beruf kenne, sich gern Streamingserien ansehen, dachte ich mir, sie könnten auch meine Bücher mögen, da sie sich um Darsteller solcher Serien und ihre Lebenswelten drehen.

Was noch dazukommt: Neben der eigentlichen Krimihandlung spielen Themen wie Freundschaft, soziale Medien, Liebe, Ängste, Trennung, Verlust und Selbstfindung dabei immer wieder eine Rolle – alles Dinge, die junge Leute beschäftigen.

Gibt es auch Nachteile?

Das ist eine sehr gute Frage! Ehrlich gesagt ist es bei meinen bisherigen Romanen immer so gewesen, dass ich etwas Bammel davor hatte, wie wohl die Leser reagieren würden – also zum einen, ob sich überhaupt jemand für meine Bücher interessieren würde und zum anderen, wie ihr Urteil ausfallen würde.

Wie gut sind ihre Schülerinnen und Schüler über ihre Romane informiert? Werden Sie in der Schule darauf angesprochen?

Erst kürzlich hat mich ein Zehntklässler gefragt, ob ich ihm die Franz-Fricker-Romane als Weihnachtsgeschenk für seinen Papa empfehlen könne, was ich natürlich als Beamter diplomatisch handhaben musste, indem ich ihm schlichtweg schilderte, worum es in den Büchern geht, damit er selbst entscheiden konnte, ob sie etwas für seinen Vater wären.

Eine Fünftklässlerin bat mich vor ein paar Jahren um ein Autogramm, was ich sehr schmeichelhaft fand – aber so etwas ist bislang nur einmal passiert.

Ein anderes Mal sagte eine Oberstufenschülerin, die gerade Band 2 „Unrecht“ las, im Englischunterricht über die Persönlichkeit meiner Großmutter: „I really like Senze – she was so tough and strong!“

Meist sind es aber eher Mütter von Schülern, denen ich beim Einkaufen begegne oder die nach dem Elternabend noch etwas länger bleiben und erzählen, dass ihre Männer, die sonst eigentlich gar nie läsen, meine Bücher überhaupt nicht mehr weglegen würden.

Anders als im ersten Roman ist der Hauptakteur eine junge Schauspielerin und Sie bewegen sich im Bereich der Filmszene. Wie viel Vorwissen mussten Sie sich zu dieser Szene aneignen?

Ähnlich wie Karl May, der ja ebenfalls über Schauplätze und Personen schrieb, von denen er von Haus aus kaum etwas wissen konnte, musste ich natürlich recherchieren.

Das ist mit ein Grund, weshalb ich das Pseudonym Frank E. May gewählt habe. Aber ich hatte es wegen des technischen Fortschritts natürlich ungleich einfacher als Karl May.

So konnte ich mich zur Inspiration online in sozialen Medien und auf Promiseiten an die Fersen einiger aktueller Serienschauspieler heften, was mir auf frappierende Weise vor Augen führte, welch öffentlichen Lebenswandel viele von ihnen führen und wie oft sie in ihrer Unerfahrenheit und Gutgläubigkeit von sogenannten Shitstorms überrollt werden.

Welche Bedeutung manche Stars und Sternchen für junge Menschen heute haben, sieht man schon daran, dass einige von ihnen etwa so viele Twitter-Follower haben wie der Präsident der Vereinigten Staaten.

Im ersten Band „Milly Gadvice und der Skalpellmörder“ ihrer Trilogie „Lacouverdale“ zitieren sie eingangs den US-amerikanischen Rapper Tupac Shakur, der 1996 ermordet wurde, aber für viele Jugendliche jener Zeit unsterblich blieb. Wie kamen Sie auf 2Pac?

Im September 1996 war ich ein 20-jähriger Student und wurde durch dieses tragische Ereignis erst auf ihn aufmerksam.

Eigentlich war ich nie Rap-Fan, doch Tupac Shakur war viel mehr als ein Rapper, denn er hatte Botschaften, die mich bewegten, wie das erwähnte Zitat: „Ich behaupte nicht, dass ich die Welt verändern kann, aber ich verspreche, dass ich den Funken erzeugen werde, der Andere dazu inspiriert, die Welt zu verändern.“

Ein stückweit hat mich diese Philosophie auf meinem Berufsweg als Lehrer und auch als Autor begleitet. Weil das Zitat zum Charakter der Hauptfigur Milly passt, habe ich es als Motto für den Roman gewählt.

Auch die Pandemie erstreckt sich über alle drei Bände. War es für Sie unausweichlich die Pandemie zu thematisieren?

Definitiv. Für mich ist es sehr befremdlich, neu erscheinende und in der Gegenwart angesiedelte Bücher zu lesen oder Filme zu sehen, die die Pandemie ausblenden oder allenfalls in einem Halbsatz erwähnen.

Klar, die Idee dahinter leuchtet ein: Viele Leser und Zuschauer haben die aktuelle Gesundheits- und Gesellschaftskrise schlichtweg satt. Als Kunstgattung genießt die Literatur naturgemäß große Freiheit, doch es hätte sich für mich völlig falsch angefühlt, speziell diese Romane zu schreiben, ohne die Pandemie zu verarbeiten.

Besonders Band 2 „Milly Gadvice und die Erbsünde Amerikas“ ist ja geprägt von den Ereignissen des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2020 – und der wiederum war geprägt von Trumps spektakulärem Scheitern im Umgang mit der Pandemie und der Vielzahl an Protesten im Land.

Gibt es schon Ideen für eine weitere Trilogie, oder werden Sie das Geschriebene erst einmal gedeihen lassen?

Ich verstehe mich nicht primär als „Trilogieschreiber“. Anders als das durch die Lebensdaten meines Großvaters abschließend definierte „Einigkeit, Unrecht und Freiheit“ ist „Lacouverdale“ keine Trilogie im eigentlichen Sinn.

Wer Band 3 zu Ende gelesen hat, wird merken, dass da noch etwas folgen könnte. Vorerst habe ich aber wieder einmal das Genre gewechselt und gleichzeitig auch die Gattung: Zurzeit arbeite ich an Reise-Kurzgeschichten und Urban Legends.