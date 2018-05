Der SV Ochsenhausen ist in der Fußball-Landesliga bei der TSG Balingen II zu Gast. Das Duell zweier direkter Konkurrenten um den Klassenerhalt steigt am Samstag ab 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz bei der Bizerba-Arena.

Die Enttäuschung über die 0:1-Niederlage in letzter Minute gegen den SV Kehlen ist im SVO-Lager überwunden. „Der Punkt wäre wichtig gewesen, aber das ist Schnee von gestern“, sagt Ochsenhausens Spielertrainer Oliver Wild. Seine Mannschaft habe im Training unter der Woche die richtige Reaktion gezeigt. „Daher sind wir guter Dinge, in Balingen etwas holen zu können. Wir brauchen drei Punkte und so werden wir die Partie auch angehen“, so der 33-Jährige.

Trotz Platz neun ist die Lage der Ochsenhauser nach wie vor prekär. Nur vier Zähler beträgt der Vorsprung auf die TSG Balingen II, die Abstiegsrelegationsplatz zwölf belegt und bislang zwei Spiele weniger absolviert hat als der SVO (35 Punkte). Auch die nur mit einem Punkt hinter der TSG II liegenden Mannschaften haben im Vergleich zu den Ochsenhausern zumeist noch ein bis zwei Partien nachzuholen.

Duo kehrt in Kader zurück

Balingen II ist nach Ansicht von Oliver Wild prinzipiell ein Gegner, der seinem Team liege. Vier der letzten fünf Partien gegen die TSG II hat Ochsenhausen gewonnen. „Es ist eine sehr junge Mannschaft, bei der das Augenmerk auf das Spielerische ausgerichtet ist“, sagt der SVO-Spielertrainer. Er rechnet damit, dass der Kader des Gegners auch mit Spielern aus der „Ersten“ besetzt sein wird, die bereits Meister in der Oberliga ist. „Das lassen wir einfach auf uns zukommen“, so Oliver Wild, dessen Einsatz wegen Sprunggelenksproblemen sehr gefährdet ist.

Definitiv fehlen werden beim SVO David Hartmann (Leistenprobleme) und Thilo Denzel (Urlaub). Ob der angeschlagene Andreas Ludwig mitspielen kann, entscheidet sich kurzfristig. Wieder zurückgreifen kann Oliver Wild derweil auf Manuel Mohr und Andreas Flontas. Zudem rückt Andreas Kaiser aus der „Zweiten“ auf.