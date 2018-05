Ochsenhausen lässt die Kräuter „waXa“

Von

Zu einem größeren Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst ist es am Sonntagmorgen in die Ehrenbergstraße in Tuttlingen gekommen. Per Notruf hatte ein Zeuge zuvor mitgeteilt, dass aus einem mehrstöckigen Haus heraus geschossen wurde. Damit herrschte um kurz nach 10 Uhr Großalarm.

Die Polizei rückte mit allen zur Verfügung stehenden Kräften an, um der Lage schnellstens Herr zu werden. Notarzt und Rettungsdienst versammelten sich ebenfalls in unmittelbarer Nähe, um im Bedarfsfall Hilfe leisten zu können.