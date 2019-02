Obstbauer Fürst stellt seine Arbeit vor

Bäume schneiden, das kann doch nicht so schwer sein, denkt sich der ein oder andere vielleicht. Obstbauer Otto Fürst hat bei einem Besuch von angehenden Fachwarten Obst und Garten am Freitag auf seiner Obstbauplantage gezeigt, dass dem nicht so ist. Es gibt einige Dinge, die zu beachten sind, um überhaupt saftige Äpfel am Ende zu bekommen.

Erwerbsobstbau auf der Agenda

Die 30 Teilnehmer von der Obst- und Gartenbauakademie in Biberach hatten in den drei Stunden einige Fragen an den Experten. Für sie war es eine nützliche Exkursion, fernab von der vielen Theorie, die sie für ihren Lehrgang absolvieren müssen. Ziel des Lehrgangs ist laut Landratsamt Biberach „die Förderung des landschaftsprägenden Streuobstbaus, des Hobby-Obstbaus, der Gartenkultur und die Unterstützung eines wirksamen Naturschutzes.“ An diesem Nachmittag in Hundersingen stand für die Teilnehmer die Weiterbildung im Bereich Erwerbsobstbau an. Otto Fürst hatte einiges an die angehenden Fachwirte weiterzugeben. Deshalb ging es nach einer kurzen Begrüßung auf dem Hof des Obstbauers direkt auf seine Plantagen am Ortsrand. Dort zeigte Fürst verschiedene Apfelbäume und gab Tipps, wie diese gepflegt werden sollten.

Seit zehn Jahren habe ich gar nicht mehr gedüngt.

Obstbauer Otto Fürst

„Ich vermarkte ausschließlich privat, nicht über Großhändler“, erklärte Fürst. Die Qualität seiner Äpfel, von denen er 20 verschiedene Sorten anbaue, sei ihm deshalb äußerst wichtig. „Seit zehn Jahren habe ich gar nicht mehr gedüngt“, sagte er. Auch bei der Verwendung von Spritzmitteln gehe er äußerst bewusst damit um. Ich spritze sehr schmal, also nur an dem unteren Rand. Da ist es wichtig, dass man gleich am Anfang spritzt, damit sich kein Unkraut breitmacht“, erklärte Fürst.

Denn die Wurzeln der Bäume seien nicht tief, das Gras auf der Plantage konkurriere mit den Wurzeln. Auf dem Weg durch die Plantage liefen die Teilnehmer an einem kleinen Häuschen vorbei. Davor, auf einem Tisch ausgebreitet, lagen verschiedene Fotos. „Da braucht man einen guten Künstler, der das so hinkriegt“, sagte Fürst und deutete auf ein Foto mit ausgefallen gemusterten Äpfeln.

Unterschied zu Bodenseeregion

Einer der Teilnehmer wollte von dem Obstbauer wissen, was der Unterschied von der Region zu der Bodenseeregion im Hinblick auf den Apfelanbau sei. „Das ist ein total anderes Klima“, antwortete Fürst. „Die da unten haben den Vorteil, dass die mehr vom Hektar runter bekommen. Wir sind vom Aroma her aber überlegen.“ Grund dafür seien die stärkeren Temperaturschwankungen hierzulande. „Aber, natürlich hat man dabei auch das Risiko, ein Problem mit Frost zu bekommen“, erklärte Obstbauer Otto Fürst.

Mehr entdecken: Mastbetrieb mit 1000 Schweinen kommt nach Munderkingen

Mehr entdecken: Schulverbund informiert über Angebote

Mehr entdecken: Containeranlage für Monteure sorgt für Ärger