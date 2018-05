Eine Entscheidung ist in der Fußball-Kreisliga A2 gefallen. Der VfL Brochenzell ist Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Die besten Chancen auf den Relegationsplatz hat die SpVgg Lindau, die nun aus eigener Kraft Platz zwei behaupten kann, weil Achberg in Schlachters patzte. Am Tabellenende scheint der Abstieg für den SC Friedrichshafen nun klar zu sein, während Oberteuringen wieder hoffen darf.

Die SpVgg Lindau hat sich nach dem 3:1-Sieg gegen die TSG Ailingen etwas abgesetzt. Mit 46 Punkten belegt die Mannschaft des Trainer-Duos Karsten Krannich/Ralph Konrad Platz zwei. „Es war ein hartes Stück Arbeit und wir sind froh, dass wir dieses Spiel unbeschadet überstanden haben“, sagt Karsten Krannich. Vier Punkte beträgt der Abstand nun zu Achberg. Die Mannschaft von Trainer Michael Riechel verlor das Derby beim TSV Schlachters mit 2:3. „Die englischen Wochen tun uns nicht gut, weil wir nicht vernünftig trainieren können und die Erholungsphase zu knapp ist“, betont Michael Riechel.

Zwei Heimspiele

Und es wird aber nicht besser. Am Mittwoch erwartet der SV Achberg (18.30 Uhr) den FC Friedrichshafen und bereits am Samstag kommt Neukirch, die aktuell treffsicherste Mannschaft. In vier Spielen schoss das Team von Bruno Müller 27 Tore. „Das werden zwei ganz schwere Spiele für uns“, betont Riechel. Der TSV Neukirch hat mit Achberg noch eine Rechnung offen. Vor drei Jahren stand der TSV kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga, benötigte einen Sieg für die Meisterschaft, spielte aber nur 1:1. Achberg war 90 Minutenlang bissig und verdarb Neukirch die Freude auf den sportlichen Erfolg. Nun könnte sich der TSV Neukirch revanchieren – aber das sind Spekulationen. Die Wahrheit liegt, wie immer auf dem Platz und zwar am Samstag (17 Uhr) in Achberg.

Nach dem 7:0-Sieg des SV Oberteuringen gegen den SC Friedrichshafen kletterte die Mannschaft von Trainer Michael Krause auf Platz zwölf. Der SC Friedrichshafen hat als Tabellenletzter wohl keine Chance mehr auf den Klassenerhalt (11 Punkte). Um den Relegationsplatz streiten sich der FC Friedrichshafen (15) und der SV Oberteuringen (16). „Endlich haben wir unsere Torchancen genutzt und dieser Sieg gegen einen Mitkonkurrenten für den Klassenerhalt hat der Mannschaft gezeigt, dass sie nicht nur schön, sondern auch erfolgreich Fußball spielen kann“, sagt Oberteuringens Sportlicher Leiter Hartmut Brandl und hofft auf weitere Punkte.