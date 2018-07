Oberteuringen tut was für die Jüngsten

Die neu erbaute Krippe im Rotachkindergarten ist am Freitagnachmittag offiziell eingeweiht worden. Mit der Schaffung einer Betreuungseinrichtung für die kleinsten Mitbürger haben Bürgermeister und Gemeinderat einen weiteren wichtigen Schritt für die stets im Wandel begriffene junge Rotachgemeinde vollzogen.

Von unserer Mitarbeiterin Cornelia Sheikh

Stolz zeigten sich auf der Einweihung Bürgermeister Karl-Heinz Beck, Kindergartenleiterin Sabine Römhild, Architektenfamilie Fakler, Gemeinderäte und Landrat Lothar Wölfle. Mit dem Ausspruch von George Bernard Shaw, „das unterhaltsamste Spielzeug eines Kindes ist ein anderes Kind,“ begann Wölfle seine Ansprache. Er betonte den guten Stand der Kleinkindbetreuung im Bodenseekreis. Mit einer Quote von jetzt 24 Prozent liege man bereits über den geforderten 20 Prozent.

Die Krippen selbst sieht der Landrat mit gemischten Gefühlen. Einerseits sei es Aufgabe der Kommunen, die Jüngsten frühzeitig an die Gemeinschaft heranzuführen, andererseits erinnert er sich mit Schrecken an einen Moskauer Kindergarten, in dem mit lebensgroßen Puppen den Kindern das Familienleben nahe gebracht wurde. Die Verantwortung müsse weiter in den Familien liegen. Im Sinne von Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe Oberteuringen mit dieser Einrichtung ein Zeichen gesetzt, sagte der Landrat. Wölfle zeigte sich begeistert von der architektonischen Gestaltung durch Markus Fakler.

Über die Zusammenarbeit mit dem Architekten aus Kressbronn und der Gemeindeverwaltung äußerte sich die Kindergartenleiterin lobend. Es sei durchaus nicht üblich, dass Erzieher Wünsche äußern können und diese dann auch berücksichtigt werden. Sie betonte die Einheit von Kindergarten und Krippe, bei der die Jüngsten zwar ihren Raum haben, aber langsam an die Großen herangeführt werden. Dies geschieht zum Beispiel durch die gemeinsame Nutzung des Bistrolinos, beim Essen, im Kunstraum, aber auch durch begleitete Besuche in den Räumen der älteren Kinder.

Auf die Geschichte der neuen Räume mit Bürgerbefragung, Bedarfsermittlung und Workshops ging Karl-Heinz Beck in seiner Ansprache ein. „Kinder sind unsere Zukunft,“ sagte der Bürgermeister und wies darauf hin, dass Oberteuringen eine der jüngsten Gemeinden vom Alter her gesehen ist. So sei die Kinderbetreuung der größte Einzeletat im Haushaltsplan und mittlerweile gebe es mehr Erzieherinnen als Mitarbeiter im Rathaus.

Die Pfarrer Rainer Baumann und Robert Müller weihten den neuen Gebäudeteil mit einem Gebet ein. Eine Flötengruppe Teuringer Grundschüler umrahmte das Programm.