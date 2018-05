Viel los war am Wochenende auf dem Sportgelände des SV Unterstadion. Von Freitag bis zum Abend des Pfingstsonntags drehte sich in Unterstadion alles rund um das Winkelturnier, welches alle zwei Jahre stattfindet. Neun Mannschaften aus den Winkelgemeinden spielten um den Turniersieg und trugen spannende Wettkämpfe aus, bei denen ein sportliches Miteinander, Spaß am Spiel und Fair-Play im Vordergrund standen.

In Partien von jeweils zwei Mal 20 Minuten kämpften die Mannschaften bis zum Morgen des Pfingstsonntags um den Einzug in die Finalspiele am Sonntagmittag. Mit den eigens für das Winkelturnier angefertigten Fanwagen fuhren die Mannschaften durch ihren Ortsteil und feierten gemeinsam mit ihren Fans den ein oder anderen Sieg.

Als Sieger gingen in Gruppe A United Oberstadion mit zwei Siegen und zwei Unentschieden und in Gruppe B Schützen Hundersingen mit zwei Siegen und einem Unentschieden hervor. Den zweiten Platz belegten in der Vorrunde in Gruppe A Arsenal Mühlhausen/Mühlhausen mit zwei Siegen und einer Niederlage und in Gruppe B Loko Bettighofen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Das erste Halbfinalspiel gewann United Oberstadion deutlich mit 3:0 gegen Arsenal Mundeldingen /Mühlhausen. Im zweiten Halbfinalspiel trennten sich Loko und Schützen Hundersingen mit 5:1.

Somit entschied sich der Turniersieg in diesem Jahr zwischen United Oberstadion und Loko Bettighofen. Im Penaltyschießen standen sich im Spiel um den siebten Platz die Mannschaften Atletico Oberstadion und Hellas Oberdorf gegenüber, wobei die Mannschaft aus Oberstadion glücklicher Gewinner war. Beim Penaltyschießen unterlag die Mannschaft Rakete Moosbeuren den Spielern von Juventus Zipfel durch die starken Parden ihres Torhüters. Das Spiel um Platz drei entschieden die Spieler von Arsenal Mundeldingen /Mühlhausen für sich. Bei einem packenden Spiel unterlag die Mannschaft Schützen Hundersingen trotz guter Torchancen dem starken Team aus Mundeldingen /Mühlhausen.

Um den Turniersieg spielten die beiden Mannschaften United Oberstadion und Loko Bettighofen. In einem packenden Finale erarbeiteten sich beide Mannschaften immer wieder gute Möglichkeiten um die Führung zu übernehmen und den möglichen Turniersieg einzufahren. Mit einer starken Mannschaftsleistung entschieden die Spieler von Oberstadion das Spiel mit 1:0 für sich und holten sich somit den Turniersieg.

Über das komplette Wochenende hinweg war wie immer bestens für das leibliche Wohl der Besucher mit Herzhaftem vom Grill und Getränken am Weizenstand und der Bar gesorgt.