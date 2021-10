Oberschwäbischer Chorverband bietet Projektmännerchor an

Unter dem Motto „Leipzig ist ganz Chor“ findet vom 26. bis 29. Mai 2022 in Leipzig ein Chorfest statt, das vom Deutschen Chorverband organisiert und angeboten wird. Hunderte Chöre werden die Stadt dann zum Klingen bringen. Es stehen Chorfest-Tageskonzerte, Chorwettbewerbe, Mitsingkonzerte genauso auf dem Programm wie Festkonzerte und Singen in Gottesdiensten und sozialen Einrichtungen. Allen Chorfestteilnehmer wird die Möglichkeit geboten, diese Konzerte zu besuchen.

Da viele Chöre (vor allem Männerchöre) durch Corona Mitglieder verloren haben oder ihren Probenbetrieb ganz einstellen mussten, bietet der Oberschwäbische Chorverband (OCV) laut Pressemitteilung allen interessierten Männern die Möglichkeit, in einem Projektchor nach Leipzig zu fahren. Der OCV hat für den Projektchor je einen Auftritt auf einer Open-Air-Bühne und in einem Gottesdienst angemeldet. Weitere spontane Auftritte sind jederzeit möglich. Mitsingen können alle Männer die gerne in einem Männerchor singen. Eine Mitgliedschaft im OCV ist nicht nötig.

Die Proben sind einmal monatlich am Sonntagvormittag von 9 bis 12 Uhr in der Gemeindehalle in Bergatreute und werden von der Verbandschorleiterin Anne-Regina Sieber geleitet. Der erste Probetermin ist am 17. Oktober, es gelten die 3G-Regeln. Weitere Probentermine gibt es unter www.ocv1885.com.de. Da die Anmeldung für Leipzig schon bald endet, wäre es laut OCV gut, wenn Interessierte gleich zu dieser Probe kommen könnten oder aber sich möglichst bald bei Eugen Kienzler (E-Mail: ekienzler@me.com) melden.