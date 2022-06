Oberschwäbische Pferdesportler erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fahrsport mit Pferden ist nicht nur ein schöner und spannender Sport. Es braucht viel Zeit und Übung, ein Gespann im Wettbewerb zu fahren, egal, ob die Sportler im Einspänner oder Mehrspänner an den Start gehen. Dazu kommt, dass die Ausbildung von Fahrern und Pferden sowie das Training sehr zeitaufwändig sind und viel Enthusiasmus fordern. Die Süddeutschen Mannschaftsmeisterschaften im bayerischen Remlingen mit Ländervergleichskampf entpuppten sich Mitte Juni denn auch als gutes Erlebnis für die Fahrer aus Oberschwaben: Die Jugend zeigte starkes Fahren bei den Pony-Einspännern: Luisa Dietrich aus Brettachtal, Anna Grundmann aus Wolfegg und Carolin Held aus Kandern holten sich die Silbermedaille als Team Baden-Württemberg I hinter Bayern.

Bei den Zweispännern/Pferde traten zwei Mannschaften aus dem Lande an. Das Team Baden-Württemberg I mit Katharina Abel aus Ketsch, Claudia Gschwind aus Waldburg und Stefan Schottmüller aus Kraichgau fuhren knapp hinter dem hessischen Team zur Silbermedaille. Das Team Baden-Württemberg II mit Annika Laib aus Merklingen, Christoph Kuhn aus Leutkirch-Diepoldshofen und Jochen Weber aus Zaisenhausen sicherte sich bei diesem Wettbewerb die Bronzemedaille. Vor allem im Gelände gelangen den baden-württembergischen Zweispännerfahrern gute Leistungen und sie belegten in dieser Einzeldisziplin ohne Fehler und mit guter Zeit die Plätze 1 bis 5. In der Kombinierten Wertung wurden Katharina Abel Zweite, Christoph Kuhn Vierter und Stefan Schottmüller Fünfter.