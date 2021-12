Oberschwabens MdB Martin Gerster sitzt wieder im Haushaltsausschuss

Auf Vorschlag der SPD-Bundestagsfraktion wird der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster erneut Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Das haben die Fraktionsgremien am Montagabend beschlossen, wie der 50-jährige Abgeordnete jetzt mitteilt.

„Als SPD-Abgeordneter aus dem Diaspora-Gebiet Oberschwaben fällt mir auch in der eigenen Fraktion nichts in den Schoß. Umso mehr freut mich, dass die SPD-Bundestagsfraktion meine bisherige Arbeit würdigt und mich jetzt wieder in den Haushaltsausschuss entsendet“, freut sich Gerster. Er sitzt seit 2012 im Haushaltsausschuss und ist mit knapp zehn Jahren Erfahrung eines der dienstältesten Mitglieder des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag. Die Abgeordneten dort beraten und entscheiden über die Ausgaben des Bundes, stellen jährlich den Bundeshaushaltsplan auf und kontrollieren den Mitteleinsatz durch die Bundesministerien.