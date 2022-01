Oberschwabenklinik verzeichnet einen neuen Babyrekord

Aktuelle Besuchsregeln der OSK für werdende Väter:

Seit 1. Januar gilt an der Oberschwabenklinik (OSK) wegen der Omikron-Variante ein Besuchsverbot. Allerdings dürfen Väter beziehungsweise Geburtsbegleiter bei der Geburt des Kindes dabei sein, wenn sie geimpft oder genesen sind und einen tagesaktuellen Schnelltest gemacht haben. In Ausnahmefällen sei ein Schnelltest auch vor Ort in der Klinik möglich, so OSK-Pressesprecher Jürgen Schattmann. Besuche nach der Geburt sind laut Schattmann nur in Sonderfällen erlaubt – beispielsweise dann, wenn ein Aufenthalt auf der Intensivstation notwendig wäre – und müssen mit den behandelnden Ärzten abgeklärt werden.