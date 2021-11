Große Stars und viel Humor in der Oberschwabenhalle

Simple Minds am 29.03.2022 und Özcan Cosar am 20.05.2022 LIVE in Ravensburg

Die Simple Minds sind musikalische Pioniere – und das seit 40 Jahren. Sie haben die Post-Punk-Ära bestimmend geprägt, als der wütende Krach von 1977 in tausenderlei Sounds zersplitterte. Sie haben den stylischen Art-Rock von David Bowie genauso organisch in ihre Sounds übernommen wie das elektronische Disco-Geplucker von Donna Summer. Sie haben sich und ihre Musik vielfach gedreht, verwandelt und erneuert. Die Simple Minds wurden zu einer der größten Bands des Planeten, standen mit dem Überhit „Don’t You (Forget About Me)“ an der Spitze der US-Charts und mit fünf Alben in Großbritannien auf Platz Eins. Nun feiern sie ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum – live und mit Fans am 29. März 2022 im OberschwabenKlub Ravensburg!

Oezcan Cosar (Foto: Philipp Rathmer)

Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat. Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: mit Beobachtungsgabe und Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell permanent zupft. Die neue Show von Özcan Cosar mit dem Titel „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“ bildet die Quadratur des Kreises, denn sie ist sein viertes Programm mit dem Ziel, die gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen. Glauben Sie nicht? Lachen Sie selbst am 20. Mai 2022 in der Oberschwabenhalle Ravensburg!

Karten gibt es unter www.vaddi-concerts.de, bei Schwäbische Tickets und an allen bekannten eventim-Vorverkaufsstellen.