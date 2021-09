Obernbühne zeigt Fidelio konzertant in Isny

Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag im vergangenen Dezember bestimmt weiterhin die Musikwelt, die Pandemie hat viele Veranstaltungen ausgebremst. Die Opernbühne Württembergisches Allgäu plant unter der musikalischen Leitung von Friedrich-Wilhelm Möller für Oktober die szenische Umsetzung von Beethovens einziger Oper „Fidelio“ in Wangen und Weingarten.

Bereits vorab gibt es am Samstag, 11. September, ab 20 Uhr im Kurhaus Isny eine konzertante Aufführung mit Moderation durch den Dirigenten. Leonore ist Isabel Blechschmidt, die die Partie der mutigen Gattin im vergangenen Jahr bei den Landesbühnen Sachsen verkörpert hat. Ihr Florestan ist der gebürtige Österreicher Eugene Amesmann, Erfahrungen mit der Rolle des unschuldig Gefangenen hat er unter anderem am Theater in Košice gesammelt.

In den anderen Rollen gibt es ein Wiederhören mit Reuben Willcox als mächtigem Gouverneur Don Pizarro, mit Jörn Schümann als Kerkermeister Rocco und dem Wangener Bariton Christian Feichtmair als Minister Don Fernando. Chor und Orchester der Opernbühne musizieren unter der Leitung von Friedrich-Wilhelm Möller. Dieser war bis 2011 als Gesangslehrer und Chorleiter an der Jugendmusikschule Wangen tätig. Er leitet den Oratorienchor Wangen und zeichnet seit 2012 als Musikdirektor für die musikalische Leitung der Opernbühne Württembergisches Allgäu verantwortlich. Seit August 2019 ist er außerdem 1. Vorsitzender des Vereins Opernbühne Württembergisches Allgäu.

Vorverkaufskarten für das Konzert im Kurhaus Isny am 11. September gibt es bei Isny Info, Marktplatz 2, Telefon 07562 / 999 90 50 oder über www.reservix.de. Es gilt die 3G-Regel.