Oberkochener feiern die Goldene Konfirmation

Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Jahr 1960 haben das Fest der Goldenen Konfirmation in der Oberkochener Versöhnungskirche mit einem Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Pfarrer Albrecht Nuding stellte den Dank für Gottes Begleitung und Führung in den Mittelpunkt des Gottesdienstes und lud alle Goldenen Konfirmanden ein, ihr Versprechen zu einem Leben als Christen zu erneuern. Ein wichtiges Element der Feier war die Erneuerung des Konfirmationssegens. Am Gottesdienst nahmen zahlreiche Ehepartner und auch katholische Jahrgänger der Jubilare teil. Danach besichtigten die Konfirmanden die heutige Stadtbibliothek, in der die meisten von ihnen 1960 von Pfarrer Gottfroh konfirmiert worden waren, und ließen den Tag mit einem Essen ausklingen. pm/Foto: privat