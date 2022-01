Obereschacher Sternsingeraktion steht 2022 unter gutem Stern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund der Corona-Pandemie war die Durchführung der Sternsingeraktion bereits im vergangenen Jahr eine ganz besondere Herausforderung. Doch in der Kirchengemeinde Obereschach wurden dadurch viele neue Ideen geboren, erzählt Herr Pfarrer Sohl: Das kontaktlose Überbringen des Segens durch die Begleiter und Sternsinger, ein verlängerter Aktionszeitraum, neue Formen der Spendenabgabe, die Möglichkeit zum virtuellen Sternsingerbesuch und vieles mehr. Dank der guten Erfahrungen aus dem Vorjahr war schnell klar, dass die diesjährige Sternsingeraktion in Obereschach in derselben Form durchgeführt wird.

Herr Pfarrer Sohl findet, dass das diesjährige Motto „Gesund werden – gesund bleiben, ein Kinderrecht weltweit“ für die aktuelle Zeit besonders gut passt. Die Frage, wie es uns geht, ob wir krank oder gesund sind, spielt eine wichtige Rolle im Leben. In Zeiten der Pandemie beschäftigt uns diese Frage ganz besonders, ergänzt Emma Winter, die Leiterin der Sternsingeraktion. Weltweit ist die Gesundheit der Menschen und damit auch der Kinder auf vielerlei Weise bedroht, obwohl Gesundheit ein Kinderrecht ist! Hier helfen wir mit unserer Spendenaktion. 20 Prozent der Spenden, die wir erhalten, gehen an das Projekt des Kindermissionswerkes „Gesund werden, gesund bleiben“. Mit 80 Prozent der Spenden werden unsere langjährigen Projekte in Zusammenarbeit mit den Schwestern aus Untermarchtal, die Schule für Hörgeschädigte in Ruhuwiko, der Kindergarten und die Grundschule in Mkenda und das Waisenheim in Ilunda unterstützt. Im letzten Jahr sorgten zum Beispiel neue Matratzen und Bettlaken für die Kinder für große Freude.

Wer noch spenden und damit zum Segen für die Kinder werden möchte, kann seine Spende noch bis zum 01.02.2022 im Pfarrbüro abgeben oder überweisen: Kath. Pfarramt Obereschach / Kreissparkasse Ravensburg DE06 6505 0110 0101 1633 10 / (Verwendungszweck: Sternsingeraktion).