Oberdorfer Hof: Ein Vorzeigeprojekt in zweierlei Hinsicht

Der „Oberdorfer Hof“ in Unterkochen ist in zweierlei Hinsicht ein Vorzeigeprojekt: Zum einen entstehen hier 41 seniorengerechte Wohnungen, zum anderen wird eine viergruppige Kindertagessstätte gebaut. Beim Richtfest am Mittwoch stand allen Beteiligten die Freude ins Gesicht geschrieben.

„Wir sind schnell mit unserem Neubau und liegen voll im Zeitplan. Es läuft wie am Schnürchen“, sagte Architekt und Projektentwickler Cemal Isin bei der Begrüßung der rund 70 Gäste. Man beschäftige fast nur Handwerker aus der Region auf der Baustelle.

Isin hob die Unterstützung des Projekts durch die Unterkochener Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik und durch Oberbürgermeister Thilo Rentschler hervor. Mit den Maltesern habe man für die Betreuung der Senioren einen kompetenten Partner gewonnen. Es sei somit gewährleistet, dass ältere Menschen solange wie möglich in ihren eignen vier Wänden wohnen könnten, unterstrich Isin.

Thilo Rentschler sprach von einem „wunderbaren Neubau“. Die älteren Bürger, die hier einmal wohnen würden, seien gut und bedarfsgerecht versorgt und mit der Kindertagesstätte im Gartengeschoss sei Unterkochen „fast alle Sorgen im Hinblick auf die Kinderbetreuung los“.

Heidemarie Matzik betonte, dass der „Oberdorfer Hof“ auch in architektonischer Hinsicht einen positiven Akzent setze. Wie zu erfahren war, soll das Gebäude im Frühjahr 2020 fertiggestellt werden. Den Richtspruch sprach Christian Kienle, Chef der Zimmerei Kienle aus Elchingen.