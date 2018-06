Bopfingen-Oberdorf (mab) – Die Vorbereitungen auf das Ortsjubiläum von Oberdorf laufen auf Hochtouren. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Festumzug am Sonntag, 10. Juni. Um 13.15 Uhr begibt sich der lange Jubiläumszug auf seinen Weg durch Oberdorf.

Ortsvorsteher Martin Stempfle hat alle Hände voll zu tun: „Organisatorisch ist das schon eine ganz schöne Herausforderung“, sagt er. Während er mit einem Akkuschrauber die „Marmorsäulen“ auf der Fläche des Festwagens montiert, kommt ein Anruf vom Rathaus, dass die römischen Kostüme gerade angeliefert wurden. Also rein ins Auto und in zügiger Fahrt zum Rathaus von Oberdorf. „So geht das die ganze Zeit“, meint Stempfle – und freut sich auf das Festwochenende.

Insgesamt werden zum Festumzug durch Oberdorf mehrere tausend Zuschauer entlang der Strecke erwartet. Bislang haben sich weit über 30 Gruppen und Festwagen angemeldet. Das sind umgerechnet über 400 Teilnehmer und Akteure, die am Sonntag mitlaufen. Und vermutlich werden es laut Stempfle bis dahin noch mehr. Unter den Teilnehmern sind zum Beispiel der evangelische und katholische Kindergarten, deren Beitrag unter dem Motto „Kinder von heute“ beziehungsweise „Kinder machen Rabatz“ steht. Stadtsoldaten und Ipfmessmädla laufen ebenso mit wie die historischen Turner vom TV Bopfingen. Stempfles Gruppe hat sich der Römerzeit angenommen. Die Kelten vom Ipf repräsentieren einen wichtigen Aspekt von Oberdorf.

Auch weniger bekannte Gruppen sind mit von der Partie, wie etwa der Schipp-Ober-Club, der das Kartenspiel mit nach Oberdorf bringt. „Das wird schon eine ganz gigantische Sache. Ich freue mich wie ein kleiner Bub darauf“, verrät Stempfle. Um 13.15 Uhr ist Aufstellung des Festumzugs in der Schulstraße. Anschließend geht es entlang der Durchfahrtsstraße vorbei am ehemaligen Rathaus, wo ein Komitee die Teilnehmer begrüßt. Im Anschluss an den Festumzug findet das Kinderfest mit Vorführungen der Grundschule Oberdorf im Festzelt statt. (mab)