Oberarzt spricht über Therapie der steifen Großzehe

Lindau (lz) - Dr. Dieter Sonntag, Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie der Lindauer Asklepios-Klinik, berichtet am Donnerstag, 12. März, im Veranstaltungsraum der Asklepios-Klinik darüber, welche Folgen eine steife Großzehe darstellt und was man dagegen unternehmen kann. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Patienten, Betroffene und Interessierte.

Der sogenannte Hallux rigidus wird schmerzhaft durch die fehlende Abrollfähigkeit der Großzehe. Typisch sind Gelenkauftreibungen und Arthrosezeichen (Verschleiß). Jeder Schritt werde zur Qual. Der Arzt rät laut Pressemitteilung in solchen Fällen zur Operation. Welche Operation ist aber die Richtige? Der Goldstandard in der Behandlung war Jahre lang die Steiflegung des Gelenkes zur Schmerzausschaltung (Arthrodese). Bietet die Großzehengrundgelenksprothese mit Erhaltung der Beweglichkeit eine zweckmäßige Alternative an, oder ist sie nur eine Zwischenlösung? Beide operativen Verfahren werden in Bezug auf Vorteile und Nachteile vorgestellt.

Im Anschluss an die Ausführungen des Referenten bleibt Gelegenheit für Fragen an den Experten.