Obduktion der Leiche einer Frau in Lustenau ergibt Hinweise auf Fremdverschulden

Die Leiche einer 30 Jahre alten Frau aus Dornbirn ist am Samstagnachmittag in einem Entwässerungsgraben im Lustenauer Ried gefunden worden. Wie die Polizei berichtete, fand der Besitzer des Grundstücks den leblosen Körper. Jetzt stehen erste Ergebnisse der Obduktion fest. Die Polizei Vorarlberg hat Hinweise auf Fremdverschulden gefunden.

Am Montag fand die Obduktion der Frauenleiche statt. Genauere Angaben macht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Das toxikologische Gutachten stehe noch aus, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg laufen demnach momentan auf Hochtouren. Mit detaillierteren Ergebnissen könne am späteren Nachmittag gerechnet werden.