Obamas Rede an die Nation: Wirtschaft im Mittelpunkt

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hält in wenigen Stunden zum zweiten Mal in seiner Amtszeit vor dem Kongress eine Rede zur Lage der Nation. Im Mittelpunkt der politischen Bestandsaufnahme vor beiden Kammern des Parlaments stehen der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und die gewaltigen Schulden des Landes. Trotz enger Finanzspielräume will sich Obama für Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur aussprechen. Die Republikaner haben schon zuvor deutlich gemacht, dass sie diesen Kurs ablehnen.