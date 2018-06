Obama wirbt um internationale Zustimmung zu Militärschlag

Stockholm (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat vor dem G20-Gipfel mit einem Appell an die internationale Gemeinschaft um Unterstützung für einen Militärschlag in Syrien geworben. Seine Glaubwürdigkeit stehe nicht auf dem Spiel, sondern die der Weltgemeinschaft, sagte Obama in Stockholm. Kremlchef Wladimir Putin rief er auf, in der Syrien-Frage umzudenken. Das internationale Handeln wäre sehr viel effizienter, wenn Russland das Thema anders angehen würde, sagte Obama. Er hoffe weiter, dass Putin seine Haltung überdenke.