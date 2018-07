Obama will arabischen Demokratiebewegungen helfen

Washington (dpa) - Vor zwei Jahren hat Barack Obama eine große Rede an die Muslime gehalten - jetzt wendet er sich erneut voller Hoffnung an die Unruhe-Region Nahost. In einer politischen Grundsatzrede will er heute der dortigen Demokratie-Bewegung Auftrieb geben. Es heißt, er wolle auch großzügige Wirtschaftshilfen in Aussicht stellen. In Washington spricht man von einem „arabischen Frühling“. Möglicherweise will Obama versuchen, die Friedensgespräche zwischen Palästinensern und Israelis wieder in Gang zu bringen.